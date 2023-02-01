В Молдове определили тип ракеты, которая упала после удара РФ по Украине 5 января

Обломки ракеты, найденные вскоре после массированной ракетной атаки РФ по Украине в саду недалеко от Бричан 5 января, принадлежат комплексу ПВО С-300.

Об этом заявила глава МВД Молдовы Анна Ревенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

"Последний случай обнаружения ракеты на территории Молдовы был 5 декабря 2022 год в Бричанах. В результате предварительного расследования выяснили, что найденные части ракеты являются фрагментами ракеты системы ПВО С-300", — заявила Ревенко. По словам главы МВД Молдовы, по-прежнему существует большой риск того, что воздушное пространство страны будут пересекать российские ракеты, либо они будут случайно падать после сбития системами ПВО.