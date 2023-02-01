В Молдове определили тип ракеты, которая упала после удара РФ по Украине 5 января
Обломки ракеты, найденные вскоре после массированной ракетной атаки РФ по Украине в саду недалеко от Бричан 5 января, принадлежат комплексу ПВО С-300.
Об этом заявила глава МВД Молдовы Анна Ревенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
"Последний случай обнаружения ракеты на территории Молдовы был 5 декабря 2022 год в Бричанах. В результате предварительного расследования выяснили, что найденные части ракеты являются фрагментами ракеты системы ПВО С-300", — заявила Ревенко.
По словам главы МВД Молдовы, по-прежнему существует большой риск того, что воздушное пространство страны будут пересекать российские ракеты, либо они будут случайно падать после сбития системами ПВО.
Напомним, что во время массированного обстрела Украины россиянами на территории Молдовы упали обломки ракеты. Их обнаружили в одном из садов страны.
Позже сообщалось, что молдавские саперы провели контролируемый подрыв боеголовки ракеты, которая упала в северной части страны.
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