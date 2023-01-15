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В Молдове взорвали боевую часть ракеты, которая упала на территории страны

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Воскресенье 15 января 2023 15:40
В Молдове взорвали боевую часть ракеты, которая упала на территории страны Фото: в Молдове взорвали боевую часть ракеты, которая упала на территории страны (facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM)
Автор: Иван Носальский

Молдавские саперы провели контролируемый подрыв боеголовки ракеты, которая упала в северной части страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Молдовы в Facebook.

По данным ведомства, взрыв провели в условиях максимальной безопасности. Также там отметили, что в результате падения ракеты никто не пострадал.

В данный момент армия и представители МВД обследуют территорию в радиусе полтора километра, чтобы убедиться в отсутствии других обломков ракеты.

"Все собранные в ходе выездного расследования доказательства будут в установленном порядке направлены в специализированную прокуратуру", - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, вчера, 14 января, во время массированного обстрела Украины россиянами на территории Молдовы упали обломки ракеты.

Позже стало известно, что там нашли боевую часть ракеты. Ее боеголовка заправлена ​​примерно 80 килограммами взрывчатки.

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