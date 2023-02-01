У Молдові визначили тип ракети, яка впала після удару РФ по Україні 5 січня

Уламки ракети, знайдені невдовзі після масованої ракетної атаки РФ по Україні в саду неподалік Бричан 5 січня, належать комплексу ППО С-300.

Про це заявила глава МВС Молдови Ганна Ревенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

"Останній випадок виявлення ракети на території Молдови був 5 грудня 2022 року в Бричанах. Внаслідок попереднього розслідування з'ясували, що знайдені частини ракети є фрагментами ракети системи ППО С-300", - заявила Ревенко.

За словами глави МВС Молдови, як і раніше, існує великий ризик того, що повітряний простір країни перетинатимуть російські ракети, або вони будуть випадково падати після збиття системами ППО.