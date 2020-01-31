МВФ заявив про готовність надати допомогу Китаю у боротьбі з коронавірусом

МВФ високо оцінює зусилля китайської влади
Міжнародний валютний фонд (МВФ) високо оцінює зусилля китайської влади щодо боротьби з новим типом коронавірусу. Про це повідомляють китайські ЗМІ.
Представник фонду Джеррі Райс заявив, що МВФ уважно стежить за ситуацією в Китаї.
"МВФ готовий допомогти країнам впоратися з економічними наслідками нового коронавірусу", - заявив Райс.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавіруса нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Коронавірус зафіксований вже в 18 країнах за межами Китаю. Крім того, вірус поширився на всі провінції і регіони материкового Китаю.
Раніше РБК-Україна писало, що ВООЗ закликала всі країни готуватися до протидії новому виду коронавірусу, спалах якого стався у китайському місті Ухань.
Також лікарі назвали головні симптоми коронавіруса з Китаю - кашель, лихоманка і головний біль.
Крім того, в результаті поширення вірусу вже померли 212 осіб.