МВФ утвердил новые сроки введения НДС для ФОПов

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Введение НДС для ФЛП отложили на год. МВФ согласился перенести вступление закона в силу с января 2027 года на январь 2028 года.

МВФ согласился перенести вступление закона в силу с января 2027 года на январь 2028 года. Украина обязалась отменить освобождение упрощенцев от НДС. Власти подтвердили приверженность реформе, хотя признали, что принять соответствующий закон будет непросто.

Власти подтвердили приверженность реформе, хотя признали, что принять соответствующий закон будет непросто. До конца 2026 года должны подготовить меры против злоупотреблений. Речь идет о борьбе с искусственным дроблением бизнеса, манипуляциями со сменой системы налогообложения.

Речь идет о борьбе с искусственным дроблением бизнеса, манипуляциями со сменой системы налогообложения. МВФ рассчитывает на дополнительные поступления в бюджет. В Фонде считают, что отмена льготы по НДС расширит налоговую базу, сократит теневую экономику и уменьшит выплаты зарплат "в конвертах".

В Фонде считают, что отмена льготы по НДС расширит налоговую базу, сократит теневую экономику и уменьшит выплаты зарплат "в конвертах". Перенос реформы не означает отказа от нее. Новые сроки закреплены в обновленном меморандуме, а выполнение этого условия останется одним из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.

Согласно обновленному документу, Верховная Рада должна принять законопроект о введении НДС до конца апреля 2027 года. Это новый структурный маяк для продолжения финансирования.

Закон должен вступить в силу с января 2028 года. "Это на один год позже, чем было предусмотрено ранее", – отмечается в документе.

В меморандуме подчеркивается, что власти Украины согласились согласились отменить освобождение от НДС для физлиц-предпринимателей.

"Украинские власти подчеркнули, что принятие необходимых законов в парламенте остается сложной задачей, однако подтвердили свою приверженность отмене освобождения от НДС для плательщиков упрощенной системы налогообложения”, – говорится в документе.

Кроме того, необходимо будет разработать дополнительные меры для борьбы с теми, кто уклоняется от уплаты налога.

Документ должен предусматривать меры против:

искусственного дробления бизнеса, позволяющего сохранять право на применение упрощенной системы;

перехода между упрощенной и общей системой налогообложения исключительно с целью уменьшения налоговых обязательств;

использования упрощенной системы для маскировки трудовых отношений, что позволяет избегать уплаты налога на доходы физических лиц и единого социального взноса.

Разработка таких мер определена как новый структурный маяк, который необходимо выполнить до конца декабря 2026 года.

По оценке МВФ, перенос реформы приведет к более позднему поступлению дополнительных доходов в бюджет.

"Речь идет не только о прямом эффекте от расширения базы налогообложения НДС (который оценивается примерно в 0,4% ВВП), но и о значительно более масштабном косвенном эффекте от сокращения теневой экономики", – говорится в меморандуме.

По оценке Фонда, действующее освобождение от НДС:

способствует выплате заработной платы "в конвертах";

повышает привлекательность контрабанды.

Напомним, введение НДС для плательщиков упрощенной системы налогообложения является одним из обязательств Украины перед МВФ в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Первоначально предполагалось, что соответствующий закон вступит в силу с января 2027 года.

Однако Фонд уже дважды соглашался смягчить это условие после просьб украинских властей, которые указывали на сложность принятия такой реформы во время войны.