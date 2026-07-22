МВФ утвердил новые сроки введения НДС для ФОПов

Международный валютный фонд согласовал перенос сроков введения налога на добавленную стоимость (НДС) для физлиц-предпринимателей (ФОП). Закон должен вступить в силу с января 2028 года вместо января 2027-го.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в обновленном меморандуме между Украиной и МВФ, с которым ознакомилась редакция.
Главное:
Согласно обновленному документу, Верховная Рада должна принять законопроект о введении НДС до конца апреля 2027 года. Это новый структурный маяк для продолжения финансирования.
Закон должен вступить в силу с января 2028 года. "Это на один год позже, чем было предусмотрено ранее", – отмечается в документе.
В меморандуме подчеркивается, что власти Украины согласились согласились отменить освобождение от НДС для физлиц-предпринимателей.
"Украинские власти подчеркнули, что принятие необходимых законов в парламенте остается сложной задачей, однако подтвердили свою приверженность отмене освобождения от НДС для плательщиков упрощенной системы налогообложения”, – говорится в документе.
Кроме того, необходимо будет разработать дополнительные меры для борьбы с теми, кто уклоняется от уплаты налога.
Документ должен предусматривать меры против:
искусственного дробления бизнеса, позволяющего сохранять право на применение упрощенной системы;
перехода между упрощенной и общей системой налогообложения исключительно с целью уменьшения налоговых обязательств;
использования упрощенной системы для маскировки трудовых отношений, что позволяет избегать уплаты налога на доходы физических лиц и единого социального взноса.
Разработка таких мер определена как новый структурный маяк, который необходимо выполнить до конца декабря 2026 года.
По оценке МВФ, перенос реформы приведет к более позднему поступлению дополнительных доходов в бюджет.
"Речь идет не только о прямом эффекте от расширения базы налогообложения НДС (который оценивается примерно в 0,4% ВВП), но и о значительно более масштабном косвенном эффекте от сокращения теневой экономики", – говорится в меморандуме.
По оценке Фонда, действующее освобождение от НДС:
способствует выплате заработной платы "в конвертах";
повышает привлекательность контрабанды.
Напомним, введение НДС для плательщиков упрощенной системы налогообложения является одним из обязательств Украины перед МВФ в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Первоначально предполагалось, что соответствующий закон вступит в силу с января 2027 года.
Однако Фонд уже дважды соглашался смягчить это условие после просьб украинских властей, которые указывали на сложность принятия такой реформы во время войны.