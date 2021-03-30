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Коли МВФ виділить Україні транш кредиту: Люнгман назвав проблемні питання

Автор: Олександр Білоус

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) поки не готові назвати терміни першого перегляду програми Stand By, за яким послідує виділення траншу. Дискусії з владою України тривають.

Про це глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"На цьому етапі неможливо зробити будь-які передбачення щодо часу завершення перегляду. Це залежить від того, наскільки швидко буде досягнуто прогрес у вирішенні питань", - сказав він.

Люнгман повідомив, що має на увазі як умови і зобов'язання, визначені у програмі, так і проблеми, які з'явилися пізніше, в тому числі, скасовують досягнення минулих програм.

Він відзначив важливість збереження проведених Національним банком реформ і прогрес у зміцненні НБУ із захистом його від зайвого зовнішнього тиску, наявність чіткого плану скорочення фіскального дефіциту, відмову від контролю над цінами на газ і вирішення питання довгострокової моделі електроенергетики країни, а також дотримання принципу доброчесності антикорупційних органів і судової системи

Нагадаємо, міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує, що Міжнародний валютний фонд виділить Україні в 2021 році один транш за програмою Stand by на суму 0,7 млрд доларів.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) виділить Україні тільки один транш кредиту в 2021 року на суму 0,7 млрд доларів.

Нагадаємо, офіційний представник МВФ Джеррі Райс 25 березня повідомив, що Міжнародний валютний фонд планує протягом декількох місяців продовжувати переговори з Україною про реалізацію реформ у країні.

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