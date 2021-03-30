Когда МВФ выделит Украине транш кредита: Люнгман назвал проблемные вопросы

В Международном валютном фонде (МВФ) пока не готовы назвать сроки первого пересмотра программы Stand By, за которым последует выделение транша. Дискуссии с властями Украины продолжаются.
Об этом глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"На этом этапе невозможно сделать любые предсказания относительно времени завершения просмотра. Это зависит от того, насколько быстро будет достигнут прогресс в решении вопросов", - сказал он.
Люнгман сообщил, что имеет в виду как условия и обязательства, определенные в программе, так и проблемы, которые появились позже, в том числе, отменяющие достижения прошлых программ.
Он отметил важность сохранения проведенных Национальным банком реформ и прогресс в укреплении НБУ с защитой его от излишнего внешнего давления, наличие четкого плана сокращения фискального дефицита, отказ от контроля над ценами на газ и решение вопроса долгосрочной модели электроэнергетики страны, а также соблюдение принципа добропорядочности антикоррупционных органов и судебной системы.
Напомним, международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что Международный валютный фонд выделит Украине в 2021 году один транш по программе Stand by на сумму 0,7 млрд долларов.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине только один транш кредита в 2021 году на сумму 0,7 млрд долларов.
Напомним, официальный представитель МВФ Джерри Райс 25 марта сообщил, что Международный валютный фонд планирует в течение нескольких месяцев продолжать переговоры с Украиной о реализации реформ в стране.