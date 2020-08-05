МВФ вимагає участі міжнародних експертів у доборі суддів в Україні, - нардеп

Фото: Андрій Костін (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами нардепа, це необхідно для надання гарантій інвесторам

Міжнародний валютний фонд вимагає участі міжнародних експертів у доборі суддів України. Це необхідно для надання гарантій інвесторам.

Про це сказав глава комітету Верховної ради з питань правової політики Андрій Костін під час міжнародного судово-правового форуму, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що питання взаємодії МВФ - це не лише питання грошей фонду, а й питання довіри інвесторів.

"Якщо ви читали, що написано в меморандумі МВФ - там дуже радикальні речі. Це створення ради міжнародних експертів над Вищою радою правосуддя... Якщо ми скажемо, що ми будемо це робити самі (без міжнародних експертів - ред.), то ми можемо почути - давайте і з Російською Федерацією розбирайтеся теж самі", - сказав Костін.

Парламентар додав, що наразі головним питанням залишається створення Кваліфікаційної комісії суддів України.

За словами нардепа, участь міжнародних експертів не порушує суверенітету України, проте згоди щодо цього серед політичних сил немає. Попри це діалог щодо судової реформи в Україні повинен продовжуватися на рівні створеної ради при президентові України.

Нагадаємо, близько третини посад суддів залишаються вакантними; у Вищій раді правосуддя заявили про ризик кадрового голоду.