В Україні вакантними залишаються майже третина посад суддів

Фото: Андрій Овсієнко (vla.court.gov.ua)

У Вищій раді правосуддя заявили про ризик кадрового голоду

Близько третини посад суддів залишаються вакантними. У Вищій раді правосуддя заявили про ризик кадрового голоду.

Про це сказав глава ВРП Андрій Овсієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

"У нас склалася ситуація, коли серед 7995 всіх штатних суддівських посад більше 3 тисяч залишаються вакантними", - зазначив Овсієнко.

Він додав, що ця цифра становить близько 32% штатних посад. Крім того, ще 30% суддів мають право вийти на пенсію.

"В умовах правової невизначеності ми ризикуємо зіштовхнутися із кризою кадрового голоду", - сказав глава ВРП.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський запропонував Верховній раді змінити свою судову реформу.

РБК-Україна писало, що КСУ визнав неконституційними положення судової реформи Зеленського, зокрема, неконституційним визнано, в тому числі, скорочення кількості суддів Верховного суду з 200 до 100.