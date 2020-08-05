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МВФ требует участия международных экспертов в подборе судей в Украине, - нардеп

Украина, Среда 05 августа 2020 11:05
МВФ требует участия международных экспертов в подборе судей в Украине, - нардеп
Фото: Андрей Костин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

По словам нардепа, это необходимо для предоставления гарантий инвесторам

Международный валютный фонд требует участия международных экспертов в подборе судей Украины. Это необходимо для предоставления гарантий инвесторам.

Об этом сказал глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Андрей Костин во время международного судебно-правового форума, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что вопрос взаимодействия МВФ - это не только вопрос денег фонда, но и вопрос доверия инвесторов.

"Если вы читали, что написано в меморандуме МВФ - там очень радикальные вещи. Это создание совета международных экспертов над Высшим советом правосудия... Если мы скажем, что мы будем это делать сами (без международных экспертов - ред.), то мы можем услышать - давайте и с Российской Федерацией разбирайтесь тоже сами", - сказал Костин.

Парламентарий добавил, что сейчас главным вопросом остается создание Квалификационной комиссии судей Украины.

По словам нардепа, участие международных экспертов не затрагивает суверенитета Украины, однако согласия по этому среди политических сил нет. Несмотря на это, диалог по судебной реформе в Украине должен продолжаться на уровне созданного совета при президенте Украины.

Напомним, около трети должностей судей остаются вакантными; в Высшем совете правосудия заявили о риске кадрового голода.

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