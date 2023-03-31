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МВФ одобрил программу на 15,6 миллиарда долларов для Украины, - Reuters

Фото: МВФ одобрил предоставление Украине кредита на 15,6 миллиарда долларов (flickr by imfphoto2)
Автор: Иван Носальский

Исполнительный совет Международного валютного фонда сегодня, 31 марта, одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на 15,6 миллиарда долларов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Reuters рассказал неназванный чиновник.

В издании отмечают, что такую сумму решили предоставить Украине для того, чтобы удовлетворить ее неотложные экономические нужды на фоне защиты от полномасштабного вторжения России.

"Решение формализует соглашение на уровне персонала МВФ, достигнутое с Украиной 21 марта", - пишет издание.

При этом, как добавляет Reuters, ожидается, что такой шаг поможет привлечь масштабное финансирование для Украины от международных доноров и партнеров, включая Всемирный банк и других кредиторов.

Стоит заметить, что подобный кредит станет для Украины крупнейшим с начала полномасштабной войны с Россией.

Напомним, 21 марта Украина договорилась с Международным валютным фондом по четырехлетнему пакету финансирования.

После этого Литва присоединилась к такой программе МВФ для Украины.

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