МВФ одобрил программу на 15,6 миллиарда долларов для Украины, - Reuters

В издании отмечают, что такую сумму решили предоставить Украине для того, чтобы удовлетворить ее неотложные экономические нужды на фоне защиты от полномасштабного вторжения России.

"Решение формализует соглашение на уровне персонала МВФ, достигнутое с Украиной 21 марта", - пишет издание.

При этом, как добавляет Reuters, ожидается, что такой шаг поможет привлечь масштабное финансирование для Украины от международных доноров и партнеров, включая Всемирный банк и других кредиторов.

Стоит заметить, что подобный кредит станет для Украины крупнейшим с начала полномасштабной войны с Россией.