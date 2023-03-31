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МВФ схвалив програму на 15,6 мільярда доларів для України, - Reuters

Фото: МВФ схвалив надання Україні кредиту на 15,6 мільярда доларів (flickr by imfphoto2)
Автор: Іван Носальський

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду сьогодні, 31 березня, схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на 15,6 мільярда доларів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Reuters розповів неназваний чиновник.

У виданні зазначають, що таку суму вирішили надати Україні для того, щоб задовільнити її невідкладні економічні потреби на тлі захисту від повномасштабного вторгнення Росії.

"Рішення формалізує угоду на рівні персоналу МВФ, досягнуту з Україною 21 березня", - пише видання.

При цьому, як додає Reuters, очікується, що такий крок допоможе залучити масштабне фінансування для України від міжнародних донорів та партнерів, включаючи Світовий банк та інших кредиторів.

Варто зауважити, що подібний кредит стане для України найбільшим з початку повномасштабної війни з Росією.

Нагадаємо, 21 березня Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом щодо чотирирічного пакету фінансування.

Після цього Литва приєдналася до такої програми МВФ для України.

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