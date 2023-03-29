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Литва присоединится к многомиллиардной программе МВФ по помощи Украине

Новина українською →
Литва, Среда 29 марта 2023 22:45
Литва присоединится к многомиллиардной программе МВФ по помощи Украине Фото: Литва присоединится к многомиллиардной программе МВФ по помощи Украине (pixabay)
Автор: Наталья Кава

Литва присоединится к запланированной Международным валютным фондом программе финансирования Украины на 15,6 миллиарда долларов.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщает литовский вещатель LRT со ссылкой на пресс-релиз Минфина страны.

В среду, 29 марта, правительство Литвы одобрило присоединение страны к политическому заявлению группы стран о предоставлении финансовых гарантий МВФ в поддержку одобрения исполнительным советом МВФ программы Фонда для Украины.

"Литва последовательно поддерживает Украину в разных международных форматах, включая финансовые инициативы. Финансовые гарантии, которые позволят утвердить широкомасштабную программу МВФ для Украины уже в ближайшее время, являются еще одним проявлением мощной поддержки западных партнеров, в том числе Литвы", - заявил министр финансов Гинтаре Скайте.

Кроме Литвы, заявление о готовности стран продолжать поддерживать Украину и предоставлять финансовые гарантии Фонда сделали страны G7 и Испания. Однако Австрия, Бельгия, Польша и Нидерланды еще обдумывают этот вопрос.

Напомним, 21 марта Украина договорилась с Международным валютным фондом по четырехлетнему пакету финансирования.

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