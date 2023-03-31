ua ru
Пт, 31 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

МВФ одобрил программу на 15,6 миллиарда долларов для Украины, - Reuters

Новина українською →
Пятница 31 марта 2023 19:47
МВФ одобрил программу на 15,6 миллиарда долларов для Украины, - Reuters Фото: МВФ одобрил предоставление Украине кредита на 15,6 миллиарда долларов (flickr by imfphoto2)
Автор: Иван Носальский

Исполнительный совет Международного валютного фонда сегодня, 31 марта, одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на 15,6 миллиарда долларов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Reuters рассказал неназванный чиновник.

В издании отмечают, что такую сумму решили предоставить Украине для того, чтобы удовлетворить ее неотложные экономические нужды на фоне защиты от полномасштабного вторжения России.

"Решение формализует соглашение на уровне персонала МВФ, достигнутое с Украиной 21 марта", - пишет издание.

При этом, как добавляет Reuters, ожидается, что такой шаг поможет привлечь масштабное финансирование для Украины от международных доноров и партнеров, включая Всемирный банк и других кредиторов.

Стоит заметить, что подобный кредит станет для Украины крупнейшим с начала полномасштабной войны с Россией.

Напомним, 21 марта Украина договорилась с Международным валютным фондом по четырехлетнему пакету финансирования.

После этого Литва присоединилась к такой программе МВФ для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ Помощь Украине Война России против Украины
NEWS
Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников
Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников
DAILY
Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций