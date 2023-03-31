ua ru
Пт, 31 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

МВФ схвалив програму на 15,6 мільярда доларів для України, - Reuters

Новость на русском →
П'ятниця 31 березня 2023 19:47
МВФ схвалив програму на 15,6 мільярда доларів для України, - Reuters Фото: МВФ схвалив надання Україні кредиту на 15,6 мільярда доларів (flickr by imfphoto2)
Автор: Іван Носальський

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду сьогодні, 31 березня, схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на 15,6 мільярда доларів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Reuters розповів неназваний чиновник.

У виданні зазначають, що таку суму вирішили надати Україні для того, щоб задовільнити її невідкладні економічні потреби на тлі захисту від повномасштабного вторгнення Росії.

"Рішення формалізує угоду на рівні персоналу МВФ, досягнуту з Україною 21 березня", - пише видання.

При цьому, як додає Reuters, очікується, що такий крок допоможе залучити масштабне фінансування для України від міжнародних донорів та партнерів, включаючи Світовий банк та інших кредиторів.

Варто зауважити, що подібний кредит стане для України найбільшим з початку повномасштабної війни з Росією.

Нагадаємо, 21 березня Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом щодо чотирирічного пакету фінансування.

Після цього Литва приєдналася до такої програми МВФ для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ Допомога Україні Війна Росії проти України
NEWS
Україна готується до контрнаступу: потрібна важка техніка та підготовлені бійці, - Резніков
Україна готується до контрнаступу: потрібна важка техніка та підготовлені бійці, - Резніков
DAILY
Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй