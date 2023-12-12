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Украина воздержится от новых спецпенсий и льгот, - Меморандум с МВФ

Украина, Вторник 12 декабря 2023 12:29
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Украина воздержится от новых спецпенсий и льгот, - Меморандум с МВФ Фото: Пенсионный возраст в Украине снижать не планируют (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) обязались не вводить новые спецпенсии и льготы, а также не снижать пенсионный возраст.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

Согласно документу, власти планируют разработать концептуальную основу для реформы пенсионной системы и рассматривают возможность введения второго уровня пенсионной схемы, "когда будут созданы условия".

В то же время, любые предлагаемые поправки в законодательство, которые позволят увеличить пенсионные расходы, должны сопровождаться среднесрочным анализом бюджетной и долговой устойчивости, а также четким определением необходимых ресурсов в поправках к бюджету Пенсионного фонда Украины.

Власти Украины обещают воздержаться от:

  • введения новых специальных пенсий или льгот;
  • необязательного увеличения пособий;
  • изменений, которые приведут к снижению установленного законом пенсионного возраста.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии в Украине за 9 месяцев 2023 года вырос на 727,74 гривен или на 15,7% до 5 350,33 гривен. При этом инфляция составила 3,0%.

Пенсии свыше 10 тысяч гривен на 1 октября получали 1,13 млн украинцев. Это 10,7% от общего числа пенсионеров (10,54 млн человек).

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Пенсия в Украине МВФ
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