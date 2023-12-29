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В МВФ рассказали, возместят ли дополнительные расходы Украины на мобилизацию

Фото: в МВФ рассказали, покроют ли расходы Украины на войну (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Кеммер ожидает, что Украина будет генерировать внутренние поступления для финансирования растущих расходов на войну и мобилизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на "Голос Америки".

"Я всегда подчеркиваю очень четко - мы ожидаем, чтобы генерировались внутренние поступления. Укрепление экономики, структурные реформы, поддерживающие экономическую деятельность, лучшее управление обеспечат дополнительные налоговые поступления", - заявил Кеммер.

Глава МФВ в Европе отметил, что помочь генерировать дополнительные поступления может лучшее управление и, в частности, Национальная стратегия доходов, которую 28 декабря утвердило правительство на выполнение условий программы МВФ.

Он рассказал, что МВФ и доноры помогают украинскому правительству во время войны защищать уязвимые слои населения, выплачивать заработную плату, пенсии и т.д. По его словам, именно на это направлена программа финансирования в объеме 122 млрд. рублей.

Мобилизация в Украине

На итоговой пресс-конференции президент Владимир Зеленский сказал, что Генштаб просит дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. По его словам, для этого должен быть комплексный план, который в том числе затронет вопросы тех, кто воюет почти два года без передышки.

Накануне Кабинет министров внес в Совет большой законопроект по мобилизации. Предлагается снизить возрастной порог с 27 до 25 лет, сократить перечень не подлежащих мобилизации категорий, рассылать повестки в ТЦК по электронной почте и другие инициативы.

Подробнее читайте в материале "Новые правила. Что украинцам ждать от крупного законопроекта о мобилизации: краткое изложение".

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Мобилизация в УкраинеМВФ