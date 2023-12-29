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В МВФ розповіли, чи покриють додаткові витрати України на мобілізацію

Фото: у МВФ розповіли, чи покриють витрати України на війну (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер очікує, що Україна генеруватиме внутрішні надходження, щоб фінансувати зростаючі видатки на війну та мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на "Голос Америки".

"Я завжди наголошую дуже чітко – ми очікуємо, щоб генерувались внутрішні надходження. Зміцнення економіки, структурні реформи, які підтримують економічну діяльність, краще управління забезпечать додаткові податкові надходження", - заявив Кеммер.

Очільник МФВ в Європі зазначив, що допомогти генерувати додаткові надходження може краще управління і, зокрема Національна стратегія доходів, яку 28 грудня затвердив уряд на виконання умов програми МВФ.

Він розповів, що МВФ та донори допомагають українському уряду під час війни захищати вразливі верстви населення, виплачувати заробітну плату, пенсії, тощо. З його слів, саме на це спрямована програма фінансування обсягом 122 млрд.

Мобілізація в Україні

На підсумковій прес-конференції президент Володимир Зеленський казав, що Генштаб просить додатково мобілізувати 450-500 тисяч осіб. За його словами, для цього має бути комплексний план, який у тому числі торкнеться питань тих, хто воює майже два роки без перепочинку.

Напередодні Кабінет міністрів вніс до Ради великий законопроект щодо мобілізації. Пропонується знизити віковий поріг з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, що не підлягають мобілізації, розсилати повістки до ТЦК електронною поштою та інші ініціативи.

Детальніше читайте у матеріалі "Нові правила. Що українцям чекати від великого законопроекту про мобілізацію: короткий переказ".

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Мобілізація в УкраїніМВФ