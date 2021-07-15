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МВФ вітає перезапуск ВККС і очікує прогресу в інших реформах

Автор: Артур Родивилов

Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжить обговорення з Україною надання нового траншу. У фонді вітають прийняття Радою законів про роль міжнародних експертів при відборі членів Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС),

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника МВФ Джеррі Райса під час брифінгу.

Коментуючи недавній візит української делегації на чолі з міністром фінансів Сергієм Марченком до Вашингтона, Райс назвав зустрічі "дуже конструктивними".

"Ми вітаємо недавнє схвалення законів, які зміцнять судову систему в Україні, але потрібен подальший прогрес в декількох інших областях, щоб підтримати завершення першого огляду в рамках програми, підтримуваної МВФ. Так що найближчим часом наші обговорення з владою будуть продовжені", - заявив він.

За словами Райса, з Києвом також обговорювалися питання управління в Національному банку України, банківського нагляду і виведення банків з ринку, фіскального дефіциту, відновлення і посилення антикорупційної системи.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що українська влада має намір домовлятися з Міжнародним валютним фондом (МВФ), щоб отримати два транші кредиту по 700 млн доларів, але можуть обійтися і без грошей фонду.

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МВФ