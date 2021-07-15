МВФ приветствует перезапуск ВККС и ожидает прогресса в других реформах

Комментируя недавний визит украинской делегации во главе с министром финансов Сергеем Марченко в Вашингтон, Райс назвал встречи "очень конструктивными".

"Мы приветствуем недавнее одобрение законов, которые укрепят судебную систему в Украине, но требуется дальнейший прогресс в нескольких других областях, чтобы поддержать завершение первого обзора в рамках программы, поддерживаемой МВФ. Так что в ближайшее время наши обсуждения с властями будут продолжены", - заявил он.

По словам Райса, с Киевом также обсуждались вопросы управления в Национальном банке Украины, банковского надзора и вывода банков с рынка, фискального дефицита, восстановления и усиления антикорупционной системы.