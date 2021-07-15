У НБУ сподіваються на транш кредиту МВФ до кінця року

Україна розраховує отримати транш кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою stand-by до кінця 2021 року. Від цього кредиту залежить і інше фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Національного банку України (НБУ) Юрія Гелетія агентству " Інтерфакс-Україна ".

"Продовження співпраці з МВФ для НБУ, українських стейкхолдерів і всіх держустанов-це найважливіше завдання. Зараз потрібно рухатися до досягнення Staff Level Agreement, що означатиме оновлення нашого Меморандуму про співпрацю до першого перегляду Радою директорів. Цього року календарно ми можемо встигнути отримати транш", - повідомив він.

За словами Гелетія, НБУ також розраховує на отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС обсягом 600 млн євро і другої частини DPL від Світового банку на 350 млн доларів. Він підкреслив, що можливість отримання цього фінансування Україною безпосередньо залежить від успіхів у співпраці з МВФ.

Заступник голови НБУ додав, що для продовження співпраці з МВФ НБУ виконує структурні маяки, зокрема, проводить самооцінку з наглядового процесу, звітності та інструментарію відповідно до Базельських принципів.