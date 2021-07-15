У НБУ сподіваються на транш кредиту МВФ до кінця року
Україна розраховує отримати транш кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою stand-by до кінця 2021 року. Від цього кредиту залежить і інше фінансування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Національного банку України (НБУ) Юрія Гелетія агентству "Інтерфакс-Україна".
"Продовження співпраці з МВФ для НБУ, українських стейкхолдерів і всіх держустанов-це найважливіше завдання. Зараз потрібно рухатися до досягнення Staff Level Agreement, що означатиме оновлення нашого Меморандуму про співпрацю до першого перегляду Радою директорів. Цього року календарно ми можемо встигнути отримати транш", - повідомив він.
За словами Гелетія, НБУ також розраховує на отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС обсягом 600 млн євро і другої частини DPL від Світового банку на 350 млн доларів. Він підкреслив, що можливість отримання цього фінансування Україною безпосередньо залежить від успіхів у співпраці з МВФ.
Заступник голови НБУ додав, що для продовження співпраці з МВФ НБУ виконує структурні маяки, зокрема, проводить самооцінку з наглядового процесу, звітності та інструментарію відповідно до Базельських принципів.
Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що українська влада має намір домовлятися з Міжнародним валютним фондом (МВФ), щоб отримати два транші кредиту по 700 млн доларів, але може обійтися і без грошей фонду.