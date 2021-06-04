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Міністр фінансів про відсутність траншу МВФ: "виживемо і так"

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Україна, П'ятниця 04 червня 2021 11:50
Міністр фінансів про відсутність траншу МВФ: "виживемо і так" Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українська влада має намір домовлятися з Міжнародним валютним фондом (МВФ), щоб отримати два транші кредиту по 700 млн доларів. Але може обійтися і без коштів фонду.

Про це журналістам сказав міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, доля траншу МВФ буде залежати від того, чи виконає влада в'зяті на себе зобов’язання перед фондом.

"Ми маємо проголосувати ті закони, за якими ми брали на себе зобов’язання, які проголосили, тоді далі буде зрозуміло", - сказав він і додав, що це закони про НАБУ, НАЗК, ДБР.

Марченко зазначив, для України бажано отримати транш "чим раніше, тим краще".

Голова Мінфіну заявив, що хотів би отримати два транші по 700 млн доларів. Але коли ці кошти надійдуть, невідомо. "Я не оракул. Я хотів ці гроші ще в серпні минулого року. Їх немає. Живемо? Виживемо і так", - сказав він.

Водночас Марченко заявив, що без грошей МВФ буде "знаєте, так, складно".

Міністр повідомив, що ключовим є питання виплат за державним боргом у серпні. "Це ключеве, що нас мотивує домовлятися, шукати компроміс", - сказав він.

Нагадаємо, радник президента України з питань економіки Олег Устенко заявив, що якщо Міжнародний валютний фонд відмовиться надавати Україні кредит до вересня, витрати держбюджету будуть скорочені.

Відзначмо, глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що в Міжнародному валютному фонді (МВФ) поки не готові назвати терміни першого перегляду програми Stand By, за яким послідує виділення траншу.

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