МВФ не допоміг: експерти оцінили вплив траншу на курс гривні

Безповоротний транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) на 2,7 млрд доларів, який Україна отримала напередодні Дня Незалежності, ніяк не вплинув на валютний ринок. Гроші не будуть спрямовані на ринок.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Прогноз на осінь. Яким буде курс гривні до долара, і що чекає валютний ринок" .

"Ці гроші будуть спрямовані в золотовалютні запаси країни, і ця інформація носить чисто психологічний характер для учасників ринку. Адже ці гроші не будуть спрямовані на міжбанк і вплив на курс поки не мають", - вважає директор департаменту казначейства "Ідея Банк" Ярослав кабін.

І хоча безпосередньо ці надходження не впливають на курсоутворення, проте, як вважає аналітик ІК Concorde Capital Євгенія Охтирко, наявність цих грошей означає, що країна без зайвого клопоту зможе пройти через пікові виплати за валютними боргами найближчим часом.