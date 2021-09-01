Прогноз на осінь. Яким буде курс гривні до долара, і що чекає валютний ринок

Курс гривні до долара весь серпень знаходився у "вузькому" коридорі, зміцнившись до річного максимуму. Вже ближче до початку нового ділового сезону попит на іноземну валюту почав зростати, послаблюючи курс гривні.

Якою буде ситуація на валютному ринку восени, як на нього впливають спекулянти та чи допоміг гривні безповоротний транш від МВФ на 2,7 млрд доларів – нижче у матеріалі РБК-Україна.

Курс гривні до долара у серпні показав річний максимум, досягнувши позначки 26,64 гривні/долар. Вже у кінці минулого тижня котирування почали потроху зростати у бік 27 гривень/долар. У цілому ж влітку продовжився тренд помірної ревальвації, який спостерігався з початку року, зазначила аналітик ІК Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

"Завдяки неймовірно сприятливій ціновій кон'юнктурі на зовнішніх ринках виручка експортерів досягла максимумів з 2014 року. Водночас попит на валюту залишався помірним. Ми як і раніше не спостерігаємо помітної активізації попиту ні на інвестиційний, ні на споживчий імпорт", – сказала вона РБК-Україна.

Курс гривні у липні-серпні зміцнювався попри те, що інвестори-нерезиденти призупинили купівлю гривневих ОВДП, позбавивши ринок додаткового джерела валютних надходжень, звернула увагу аналітик ІК Concorde Capital.

Але гривня отримала досить хорошу підтримку від нерезидентів у червні, уточнив старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович. І їх подальший вихід з гривневих облігацій, за його словами, був неактивним і особливо на курс не впливав.

Сезонний фактор: чому зростає долар

Минулий місяць курс знаходився у дуже "вузькому" коридорі, пропозиція валюти перевищувала попит. І тільки стараннями НБУ курс не опустився до ще нижчих рівнів, говорить директор департаменту казначейства "Ідея Банк" Ярослав Кабін.

"Регулятор постійно викуповував надлишок валюти з ринку, тим самим поповнюючи золотовалютні резерви країни. Тільки у п'ятницю 27 серпня почалося зростання котирувань, гравці намагалися розгойдати курс до позначки 27 гривень/долар. Але НБУ вперше за пару місяців вийшов на ринок з продажем валюти за курсом 26,94 гривень/долар, тим самим давши сигнал ринку, що він не готовий до різких коливань курсу у ту чи іншу сторону", – роз'яснив виданню Кабін.

На ситуативне зростання курсу, на його думку, вплинув початок періоду відшкодування ПДВ експортерам. Це призвело до надлишку гривні на ринку і, відповідно, небажання бізнесу продавати валютну виручку. До того ж зараз починається традиційний осінній період, коли спекулянти починають розгойдувати курс.

На динаміку обмінного курсу, як уточнив головний дилер департаменту казначейства і фінансових інститутів "ОТП Банку" Антон Курінний, зараз впливають закінчення податкового періоду, початок сезонності та очікування посилення тиску з боку імпортерів до початку осені. До теперішнього часу активно купують валюту нафтотрейдери, пізніше до них додасться й рітейл, впевнений експерт.

Попит з боку великих імпортерів енергоносіїв зараз й дійсно починає зростати, також пожвавлюється ринок побутової техніки та автомобілів, підтверджує Ярослав Кабін з "Ідея Банку".

На курс, як вважає експерт, може вплинути й ситуація з коронавірусом, а також можливий локдаун. "Це призведе до падіння ділової активності. При цьому сценарії ми не очікуємо різких рухів курсу у бік девальвації гривні", – сказав він РБК-Україна.

Імпортери, нерезиденти та МВФ

Перехід до помірної сезонної девальвації поки видається як основний прогнозний сценарій, пояснила Євгенія Ахтирко з Concorde Capital. Після літнього затишшя попит на валюту зростатиме через пожвавлення бізнес-активності. Але можливий й інший сценарій, коли курс гривні далі буде помірно зміцнюватися або стабілізується.

"Це може статися, якщо бізнес-активність залишатиметься на нинішньому рівні. Також ми не виключаємо, що на ринок гривневих ОВДП можуть повернутися нерезиденти, і це послужить додатковим ревальваційним фактором", – роз'яснила вона.

Восени низька активність нерезидентів і менші обсяги експорту аграрної продукції позначаться і на меншій пропозиції валюти, вважає Тарас Котович. "Баланс на ринку буде більше схилятися в бік попиту, зокрема, і через більший імпорт", – каже аналітик ICU. За його оцінками, у вересні гривня може трохи ослабнути та коливатися у межах коридору 27-27,5 гривень/долар, а пізньої осені поступово рухатися у бік 28 гривень/долар.

Курс у вересні буде перебувати у діапазоні 26,7-27,2 гривень/долар, очікує Ярослав Кабін з "Ідея Банку". У Concorde Capital прогнозують ще більш "вузький" коридор на найближчий місяць – 26,9-27 гривень/долар.

У "ОТП Банку" на початку вересня очікують ослаблення гривні, але не більше ніж до 27,2 гривень/долар, а пізніше – до середини місяця – повернення до рівня 27 гривень/долар.

"Ми чекаємо девальваційний тренд, але без сильних коливань. Зростання чекаємо у перші дні вересня та у кінці вересня. Чекаємо коридор у вересні 26,85-27,25 гривень/долар. Впливає настрій – населення починає більше купувати валюту, ніж здавати, імпорт активізується після літнього сезону, високі ціни на газ", – прокоментував Антон Курінний з "ОТП Банку".

Безповоротний транш від МВФ, який Україна отримала напередодні Дня Незалежності, ніяк не вплинув на валютний ринок, пояснили опитані аналітики та казначеї банків.

"Ці гроші будуть спрямовані у золотовалютні запаси країни, і ця інформація носить чисто психологічний характер для учасників ринку. Адже ці гроші не будуть спрямовані на міжбанк і вплив на курс поки не мають" – уточнив Ярослав Кабін.

І хоча безпосередньо ці надходження не впливають на курсоутворення, проте, як вважає Євгенія Ахтирко, наявність цих грошей означає, що країна без зайвого клопоту зможе пройти через пікові виплати за валютними боргами найближчим часом.