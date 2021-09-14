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Місія МВФ в Україні, скоріше від усього, буде онлайн, - Шмигаль

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Київ, Вівторок 14 вересня 2021 11:29
Місія МВФ в Україні, скоріше від усього, буде онлайн, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні, скоріше від усього, буде онлайн. Причиною є ріст COVID-випадків в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-конференцію прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За його словами, візит місії в Україні планується на 18 вересня, але це, скоріше від усього, буде онлайн-місія.

"Місія, скоріше за все, буде онлайн. Бо зростає кількість захворюваності на COVID-19. А при зростанні хворих на COVID, вони здійснюють онлайн-місії", - повідомив Шмигаль.

Ця місія буде завершальною у підготовці видачі наступного траншу. Шмигаль каже, що Україна виконала всі умови.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомили, що ЄС сьогодні прийме рішення про виділення Україні другого траншу на 600 млн євро.

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МВФ Денис Шмигаль
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