МВФ увидел огромную "дыру" в финансировании Украины, - Bloomberg

Фото: в МВФ считают, что Украина недооценивает свои потребности на 20 млрд долларов (flickr.com/imfphoto)
Автор: Данила Крамаренко

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что потребности Украины в финансировании на 2026 и 2027 годы могут оказаться намного выше, чем говорят в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источника, разница в оценках возникла в ходе очередного визита миссии МВФ. И устранение разногласий крайне важно до того, как Фонд рассмотрит запрос на новую кредитную программу.

Если оценки МВФ окажутся верными, Украине может потребоваться дополнительная финансовая поддержка на несколько миллиардов в год, поскольку страна отражает военную агрессию России. А так как война тянется четвертый год и конца ей не видно, растут опасения, что Украине может быть сложно удовлетворить растущие военные потребности.

На сегодня Киев придерживается прежних прогнозов, согласно которым необходимо получить до 37,5 млрд долларов в течение двух лет. По данным Bloomberg, Фонд оценивает общую сумму на 10-20 млрд долларов больше.

Ожидается, что стороны согласуют сумму на следующей неделе. Правительство Украины и Минфин отказались от комментариев, добавило издание.

Напомним, ранее сообщалось, что миссия МВФ завершила работу в Украине. Как заявили в Министерстве финансов, стороны обсуждали потребность в подготовке новой программы, диалог должен продолжиться в ближайшие недели.

Миссия прибыла в начале сентября обсуждать бюджетные планы на 2026 год. Премьер-министр Юлия Свириденко обратилась в Фонд с просьбой о новой кредитной программе. Ожидается, что решение буде принято до конца года.

До этого глава НБУ Андрей Пышный в интервью РБК-Украина говорил, что "формат действующей программы уже не до конца соответствует потребностям сегодняшнего дня".

