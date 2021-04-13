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Радник президента оцінив шанси на перегляд програми МВФ і отримання траншу

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 квітня 2021 08:10
Радник президента оцінив шанси на перегляд програми МВФ і отримання траншу Фото: Олег Устенко чекає кредит МВФ до вересня (twitter com focusua)
Автор: Олександр Білоус

Українська влада розраховує на перший перегляд програми з Міжнародним валютним фондом до липня 2021 року. У цьому випадку транш кредиту буде виділений у вересні.

Про це радник президента України з питань економіки Олег Устенко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"У базовому сценарії ми рухаємося шляхом, що угода між Україною і МВФ існує. І в цьому випадку гроші повинні бути в країні до вересня. Самий крайній бажаний термін, коли питання по Україні повинне бути винесено на раду директорів Фонду - липень, оскільки в серпні в МВФ місяць відпусток", - сказав Устенко.

При цьому він зазначив, що до липня має бути повністю зроблено все, що передбачено програмою.

"І, за великим рахунком, вже багато зроблено. У частині Мінфіну зараз з МВФ обговорюється дефіцит бюджету на 2022 рік. Це не бар'єр у переговорах. З приводу НБУ вони про все домовилися. Будуть внесені зміни в закон про банки та законі про Нацбанк, які підвищують її незалежність", - додав Устенко.

Нагадаємо, глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що в Міжнародному валютному фонді (МВФ) поки не готові назвати терміни першого перегляду програми Stand By, за яким послідує виділення траншу.

Зазначимо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Мінфін вже відчуває дискомфорт через відсутність траншів Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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