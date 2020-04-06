У МВФ оголосили про "темному годину"для людства, а в Чорнобильській зоні сталася пожежа: новини за вихідні

Число заражених коронавірусом в Україні перевищило 1300 осіб, глава МВФ оголосила про "темному годину" для людства, в Чорнобильській зоні горів ліс. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 4-5 квітня, - в матеріалі РБК-Україна
Коронавірус в Україні і світі
Найкрупнішим епіцентром коронавірусу зараз є США. Кількість жертв коронавірусу COVID-19 в США становить 8100 осіб. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 301 902, видужали - 14,5 тисячі.
У Чорнобильській зоні сталася пожежа
У Чорнобильській зоні відчуження в суботу, 4 квітня, сталася лісова пожежа. h Вона поширилася на територію понад 100 гектарів. Гасіння пожежі ускладнив підвищений радіаційний фон. Станом на 13:30 неділі, 5 квітня, продовжувалося гасіння двох осередків. Авіацією ДСНС здійснено 17 скидів води.
У Києві в районі Майдану Незалежності горіли телекомунікаційні кабелі (фото)
У неділю, 5 квітня, у Києві в районі Майдану Незалежності горіли телекомунікаційні кабелі, що викликале масштабну пожежу. Як повідомляється, через велику напругу електричних кабелів, пожежники не могли відразу приступити до ліквідації пожежі. О 05:14 рятувальникам був виданий перший допуск від ДТЕК "Київські електромережі".
О 8:40 загоряння в кабельному колекторі було локалізовано, а о 9:33 ліквідовано. Через пожежу від електропостачання були частково відключені вулиці Хрещатик, Десятинна, Трьохсвятительська, Володимирська, провулок Музейний (фото).
Помер батько Святослава Вакарчука
Іван Вакарчук, батько українського музиканта і народного депутата від партії "Голос" Святослава Вакарчука, помер на 74-му році життя. Повідомлення про його смерть з'явилася в суботу, 4 квітня. Трагічну новину передав народний депутат і ексголова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович у Facebook.
"Велика втрата. Від нас пішов професор Іван Вакарчук. Велика людина, той хто вмів змінювати життя на краще. Для мене улюблений ректор Alma mater, міністр освіти з яким мав честь співпрацювати, міняючи цю галузь", - написав В'ятрович.
Суперповня або Рожевий Місяць: у квітні українці побачать унікальне явище
Повний Місяць у квітні відбудеться в ніч з 7 на 8 квітня, і воно буде унікальним, оскільки це буде Супермісяць або як називають фахівці – Рожевий Місяць. Максимальна яскравість цього явища очікується вранці 8 квітня, точний час – 05:36 за київським часом.
Наступного разу подібне явище можна буде побачити у квітні 2021 року.