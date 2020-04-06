У МВФ оголосили про "темному годину"для людства, а в Чорнобильській зоні сталася пожежа: новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

Число заражених коронавірусом в Україні перевищило 1300 осіб, глава МВФ оголосила про "темному годину" для людства, в Чорнобильській зоні горів ліс. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 4-5 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і світі

В Україні число людей, заражених коронавірусом, станом на 6 квітня вже перевищила 1300 осіб. Кількість летальних випадків збільшилося до 37 померли, а 28 людей повністю одужали.

Києво-Печерську лавру з 4 квітня закрили на карантин через поширення коронавірусу в Україні. Богослужіння проводитимуться у закритому режимі.

Найкрупнішим епіцентром коронавірусу зараз є США. Кількість жертв коронавірусу COVID-19 в США становить 8100 осіб. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 301 902, видужали - 14,5 тисячі.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва вважає, що пандемія коронавірусу занурила світ у рецесію набагато гірший, ніж світова фінансова криза 2008-2009 років.

У Туреччині пройшли успішні випробування на тваринах вакцини від коронавірусу. Вакцину від коронавірусу випробовували на тваринах.

Російські дипломати намагаються використати ситуацію із коронавірусом , щоб посилити суперечності всередині Європейського союзу. Про це сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, коментуючи спробу Росії провести через Генасамблею ООН проект резолюції щодо коронавірусу

У Чорнобильській зоні сталася пожежа

У Чорнобильській зоні відчуження в суботу, 4 квітня, сталася лісова пожежа. h Вона поширилася на територію понад 100 гектарів. Гасіння пожежі ускладнив підвищений радіаційний фон. Станом на 13:30 неділі, 5 квітня, продовжувалося гасіння двох осередків. Авіацією ДСНС здійснено 17 скидів води.

У Києві в районі Майдану Незалежності горіли телекомунікаційні кабелі (фото)

У неділю, 5 квітня, у Києві в районі Майдану Незалежності горіли телекомунікаційні кабелі, що викликале масштабну пожежу. Як повідомляється, через велику напругу електричних кабелів, пожежники не могли відразу приступити до ліквідації пожежі. О 05:14 рятувальникам був виданий перший допуск від ДТЕК "Київські електромережі".

О 8:40 загоряння в кабельному колекторі було локалізовано, а о 9:33 ліквідовано. Через пожежу від електропостачання були частково відключені вулиці Хрещатик, Десятинна, Трьохсвятительська, Володимирська, провулок Музейний (фото).

Помер батько Святослава Вакарчука

Іван Вакарчук, батько українського музиканта і народного депутата від партії "Голос" Святослава Вакарчука, помер на 74-му році життя. Повідомлення про його смерть з'явилася в суботу, 4 квітня. Трагічну новину передав народний депутат і ексголова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович у Facebook.

"Велика втрата. Від нас пішов професор Іван Вакарчук. Велика людина, той хто вмів змінювати життя на краще. Для мене улюблений ректор Alma mater, міністр освіти з яким мав честь співпрацювати, міняючи цю галузь", - написав В'ятрович.

Суперповня або Рожевий Місяць: у квітні українці побачать унікальне явище

Повний Місяць у квітні відбудеться в ніч з 7 на 8 квітня, і воно буде унікальним, оскільки це буде Супермісяць або як називають фахівці – Рожевий Місяць. Максимальна яскравість цього явища очікується вранці 8 квітня, точний час – 05:36 за київським часом.

Наступного разу подібне явище можна буде побачити у квітні 2021 року.