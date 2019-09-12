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Україна посіла останнє місце за рівнем економічної свободи в Європі

Новини » Економіка    12.09.2019 - 16:45
Україна посіла останнє місце за рівнем економічної свободи в Європі
Фото: колаж (РБК-Україна)

Україна є трохи покращила місце у світовому рейтингу, однак рівень дуже низький

Україна є єдиною з європейською країною, яка знаходиться в групі економічно невільних країн в рейтингу "Економічна свобода у світі" Fraser Institute. Про це свідчать дані на сайті інституту.

Україна піднялася в рейтингу на три позиції - з 138 на 135. Незначне покращення спостерігається в таких показниках, як розмір уряду, надійні гроші і свобода міжнародної торгівлі, тоді як правова система і регулювання пішли на спад. Найгіршою ситуація є з надійними грошима (159-те місце у світі) та регулюванням (125-те місце), а найкращою - з розміром уряду (43-те місце).

Україна посіла останнє місце за рівнем економічної свободи в Європі

fraserinstitute.org

Для порівняння, Грузія вперше потрапила до групи найвільніших країн в 2005 році, і відтоді, за винятком 2009 року, незмінно там перебуває. У свіжій версії рейтингу вона займає 12 місце у світі.

Польща до 2004 року перебувала у третій групі, а після цього піднялася до другого рівня (переважно вільні країни), де перебуває і зараз. На основі даних за 2017 рік країна опинилась на 59-му місці.

Росія, які Україна, довгий час вважалася однією з найбільш економічно невільних країн світу. Однак в 2004 році ситуація дещо покращилась і, як результат, вона перейшла з четвертого рівня у третій, де і залишається до сьогодні (85-те місце у світі).

Одна з найуспішніших пострадянських країн, Естонія, незмінно перебуває у економічно найвільнішій групі з 2000 року (найраніші дані доступні за 1995 рік, вже тоді країна була в другій групі, як наслідок ліберальних реформ у 90-ті роки), і зараз займає 13-ту позицію.

Рейтинг Fraser Institute 2019 року базується на даних 2017 року і вимірює економічну свободу (рівень особистого вибору, можливість виходу на ринки, захист приватної власності, правовладдя, тощо), аналізуючи політичні рішення та інституції 162 країн та територій.

Відзначимо, Україна знаходилася на 71-му місці з 190 у рейтингу Doing Business за 2018 рік.

Нагадаємо, у 2018 році Україна піднялася на 15 позицій, посівши 134-е місце в щорічному Рейтингу економічних свобод.

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