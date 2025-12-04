МВФ назвал условия запуска новой программы для Украины

Новая программа МВФ

Напомним, 26 ноября Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения на уровне персонала по новой четырехлетней программе кредитования объемом 8,2 млрд долларов.

Эта программа направлена на поддержание макроэкономической стабильности, восстановление долговой устойчивости, усиление борьбы с коррупцией и улучшение управления в государственном секторе. Окончательное утверждение программы зависит от выполнения Украиной предварительных условий и наличия гарантий финансирования от доноров.

От украинских властей ожидается ускорение реформ в налоговой и таможенной сферах, включая расширение налоговой базы, устранение льгот по НДС, введение налогообложения доходов от цифровых платформ, ликвидация таможенных лазеек и принятие бюджета на 2026 год в соответствии с рамкой новой программы МВФ.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что новая программа позволит профинансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную внешнюю поддержку.