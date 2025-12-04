МВФ назвав умови запуску нової програми для України

Україна має виконати кілька умов для того, щоб Міжнародний валютний фонд затвердив нову програму кредитування на понад 8 млрд доларів.
Про це заявила офіційний представник МВФ Джулі Козак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За її словами, перш ніж виконавча рада МВФ розгляне угоду на рівні персоналу щодо нової чотирирічної програми кредитування України на 8,2 млрд доларів, Київ повинен буде виконати низку умов, зокрема:
Нагадаємо, 26 листопада Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо нової чотирирічної програми кредитування обсягом 8,2 млрд доларів.
Ця програма спрямована на підтримання макроекономічної стабільності, відновлення боргової стійкості, посилення боротьби з корупцією та поліпшення управління в державному секторі. Остаточне затвердження програми залежить від виконання Україною попередніх умов і наявності гарантій фінансування від донорів.
Від української влади очікують прискорення реформ у податковій та митній сферах, включно з розширенням податкової бази, усуненням пільг із ПДВ, запровадженням оподаткування доходів від цифрових платформ, ліквідацією митних лазівок та ухваленням бюджету на 2026 рік відповідно до рамки нової програми МВФ.
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зазначила, що нова програма дасть змогу профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку.