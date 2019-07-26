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МВФ назвав умови направлення місії в Київ

Новини » Економіка    26.07.2019 - 10:33
МВФ назвав умови направлення місії в Київ
Фото: Джеррі Райс (flickr.com/worldeconomicforum)

У фонді хочуть знати плани нового уряду

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) може приїхати в Київ після формування нового уряду України. Про це на брифінгу у Вашингтоні 25 липня заявив директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс.

Відповідаючи на питання про продовження співпраці з МВФ, Райс нагадав заяву фонду, зроблену в середині червня про те, що місія "готова повернутися в Київ, в Україну, щоб продовжити обговорення після парламентських виборів і як тільки новий уряд зможе уточнити свої політичні наміри".

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду працювала у Києві наприкінці травня. Планувалося, що за результатами буде прийнято рішення щодо чергового траншу на 1,3 млрд доларів. Однак місія достроково покинула Україну через оголошення дострокових виборів, і питання про кредит не буде розглядатися.

Нагадаємо, 18 липня заступник голови НБУ Дмитро Сологуб повідомив, що Національний банк прогнозує, що Міжнародний валютний фонд затвердить нову програму співпраці з Україною і перший транш може бути отриманий до кінця року. Сологуб зазначив, що перший транш швидше за все буде в четвертому кварталі і він складе 2 млрд доларів. Заступник голови НБУ уточнив, що в своїх експертних оцінках виходить із стандартних умов МВФ і квоти України, згідно з якими обсяг програми структурного фінансування може бути від 5 до 10 млрд доларів.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном в Торонто заявив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади.

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