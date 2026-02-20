RU

МВФ в ближайшие дни рассмотрит новое кредитное соглашение для Украины

Фото: МВФ в ближайшие дни рассмотрит новое кредитное соглашение для Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Совет директоров Международного валютного фонда в ближайшие дни рассмотрит новое соглашение по кредитной программе для Украины на 8,1 млрд долларов.

Отмечается, что в случае, если эту программу утвердят, она заменит действующее кредитное соглашение с МВФ на 15,5 млрд долларов.

Новая программа будет направлена на поддержку экономической стабильности и государственных расходов в условиях пятого года войны с Россией.

Пресс-секретарь МВФ Джули Козак сообщила, что Украина выполнила предварительные условия, необходимые для продвижения запроса на новую программу, в частности подала проект закона о кодексе труда и приняла бюджет.

По ее данным, экономический рост Украины в 2025 году, вероятно, составит менее 2%. Из-за войны экономика страны растет медленнее и с большими бюджетными расходами.

"Российское вторжение продолжает наносить серьезный удар по украинскому народу и экономике", - отметила Козак.

Всемирный банк, правительство Украины и Евросоюз завершают новую оценку стоимости восстановления страны, которая должна быть обнародована на следующей неделе. Эксперты прогнозируют значительное увеличение этой суммы по сравнению с прошлогодней оценкой в 524 млрд долларов из-за масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В МВФ отметили, что соглашение предусматривает, что война завершится в этом году, но также допускает "негативный сценарий", по которому война продлится до 2028 года.

 

Новый кредит МВФ для Украины

Напомним, в ноябре 2025 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о запуске новой четырехлетней программы финансирования объемом 8,1 млрд долларов.

В то же время получение средств предусматривает выполнение ряда условий. Одно из них Украина уже выполнила - Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2026 год.

Среди других требований МВФ - введение НДС для физических лиц-предпринимателей с годовым доходом более 1 млн гривен.

Однако эта норма вызвала критику. Специалисты предупреждают, что она может способствовать росту теневой экономики, а установленный порог дохода считают слишком низким и требующим пересмотра.

На этом фоне глава МВФ Кристалина Георгиева во время визита в Киев в январе этого года заявила, что Фонд может предоставить Украине до одного года для принятия необходимых изменений по этому налогу.

В то же время недавно стало известно, что МВФ отменил предварительные условия для новой кредитной программы Украины на 8,1 млрд долларов, а именно требования по НДС для ФЛП, пошлин на посылки, налога для цифровых-платформ и военного сбора.

На днях в украинском правительстве сообщали, что МВФ может одобрить новую кредитную программу для Украины в течение нескольких недель.

МВФПомощь Украине