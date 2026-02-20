МВФ найближчими днями розгляне нову кредитну угоду для України

Рада директорів Міжнародного валютного фонду найближчими днями розгляне нову угоду щодо кредитної програми для України на 8,1 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що у випадку, якщо цю програму затвердять, вона замінить чинну кредитну угоду з МВФ на 15,5 млрд доларів.
Нова програма буде спрямована на підтримку економічної стабільності й державних видатків в умовах п'ятого року війни з Росією.
Речниця МВФ Джулі Козак повідомила, що Україна виконала попередні умови, необхідні для просування запиту на нову програму, зокрема подала проєкт закону про кодекс праці й ухвалила бюджет.
За її даними, економічне зростання України у 2025 році, ймовірно, становитиме менш як 2%. Через війну економіка країни зростає повільніше і з більшими бюджетними витратами.
"Російське вторгнення продовжує завдавати серйозного удару по українському народові та економіці", - зазначила Козак.
Світовий банк, уряд України та Євросоюз завершують нову оцінку вартості відбудови країни, яка має бути оприлюднена наступного тижня. Експерти прогнозують значне збільшення цієї суми порівняно з торішньою оцінкою у 524 млрд доларів через масштабні російські атаки на енергетичну інфраструктуру.
У МВФ зазначили, що угода передбачає, що війна завершиться цього року, але також допускає "негативний сценарій", за яким війна триватиме до 2028 року.
Нагадаємо, у листопаді 2025 року Україна та МВФ досягли попередньої домовленості про запуск нової чотирирічної програми фінансування обсягом 8,1 млрд доларів.
Водночас отримання коштів передбачає виконання низки умов. Одну з них Україна вже виконала - Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2026 рік.
Серед інших вимог МВФ - запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців із річним доходом понад 1 млн гривень.
Однак ця норма викликала критику. Фахівці попереджають, що вона може сприяти зростанню тіньової економіки, а встановлений поріг доходу вважають занадто низьким і таким, що потребує перегляду.
На цьому тлі глава МВФ Крісталіна Георгієва під час візиту до Києва у січні цього року заявила, що Фонд може надати Україні до одного року для ухвалення необхідних змін щодо цього податку.
Водночас нещодавно стало відомо, що МВФ скасував попередні умови для нової кредитної програми України на 8,1 млрд доларів, а саме вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мит на посилки, податку для цифрових-платформ і військового збору.
Днями в українському уряді повідомляли, що МВФ може схвалити нову кредитну програму для України впродовж кількох тижнів.