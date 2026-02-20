МВФ найближчими днями розгляне нову кредитну угоду для України

Зазначається, що у випадку, якщо цю програму затвердять, вона замінить чинну кредитну угоду з МВФ на 15,5 млрд доларів.

Нова програма буде спрямована на підтримку економічної стабільності й державних видатків в умовах п'ятого року війни з Росією.

Речниця МВФ Джулі Козак повідомила, що Україна виконала попередні умови, необхідні для просування запиту на нову програму, зокрема подала проєкт закону про кодекс праці й ухвалила бюджет.

За її даними, економічне зростання України у 2025 році, ймовірно, становитиме менш як 2%. Через війну економіка країни зростає повільніше і з більшими бюджетними витратами.

"Російське вторгнення продовжує завдавати серйозного удару по українському народові та економіці", - зазначила Козак.

Світовий банк, уряд України та Євросоюз завершують нову оцінку вартості відбудови країни, яка має бути оприлюднена наступного тижня. Експерти прогнозують значне збільшення цієї суми порівняно з торішньою оцінкою у 524 млрд доларів через масштабні російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

У МВФ зазначили, що угода передбачає, що війна завершиться цього року, але також допускає "негативний сценарій", за яким війна триватиме до 2028 року.