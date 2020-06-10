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МВФ вже направив перший транш кредиту Україні

Новини » Економіка     10.06.2020 - 11:10
МВФ вже направив перший транш кредиту Україні
Фото: МВФ (www.imf.org)

Гроші вже на шляху в Україну

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вже направив Україні перший транш кредиту на суму 2,1 млрд доларів. Всі кошти надійдуть до держбюджету.

Про це повідомив представник України в МВФ Владислав Рашкован на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначив Рашкован, перший транш "буде на рахунках уряду з урахуванням тимчасової різниці і швидкості проходження засобів у міжнародних платіжних системах".

За його словами, українська програма Stand-by - перша нова структурна програма (upper credit tranche program), яку затвердила Рада директорів МВФ з 26 березня цього року, коли фонд перейшов на роботу в умовах карантину.

Крім того, 5 млрд доларів української програми Stand-by - найбільший рівень підтримки фонду для всіх країн світу з 26 березня цього року, додав він.

МВФ вже направив перший транш кредиту Україні

Нагадаємо, Рада директорів рада МВФ 9 червня затвердив нову програму Stand-By для України в розмірі 5 млрд доларів строком на 18 місяців.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України МВФкредитТранш
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