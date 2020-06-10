МВФ уже направил первый транш кредита Украине

Фото: МВФ (www.imf.org)

Деньги уже на пути в Украину

Международный валютный фонд (МВФ) уже направил Украине первый транш кредита на сумму 2,1 млрд долларов. Все средства поступят в госбюджет.

Об этом сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в Facebook.

Как отметил Рашкован, первый транш "будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах".

По его словам, украинская программа Stand-by - первая новая структурная программа (upper credit tranche program), которую утвердил Совет директоров МВФ с 26 марта этого года, когда фонд перешел на работу в условиях карантина.

Кроме того, 5 млрд долларов украинской программы Stand-by - самый большой уровень поддержки фонда для всех стран мира с 26 марта этого года, добавил он.

Напомним, Совет директоров совет МВФ 9 июня утвердил новую программу Stand-By для Украины в размере 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.

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Автор: Александр Белоус