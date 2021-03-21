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МВФ: світова економіка відновлюється швидше, ніж очікувалося

Новость на русском → Неділя 21 березня 2021 01:32
МВФ: світова економіка відновлюється швидше, ніж очікувалося Ілюстративне фото (flickr.com/Jamille Wilson)
Автор: Артур Родивилов

Світова економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося. Але це відновлення нерівномірне, і є тривожні ознаки, що розрив між розвиненими і країнами, що розвиваються зростає.

Про це заявив перший заступник голови Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джеффрі Окамото.

Окамото зазначив, що відновлення глобальної економіки було "неповним і нерівномірним"

"У січні ми прогнозували зростання світової економіки у 2021 році на рівні 5,5%. Однак з'являються перспективи швидшого відновлення завдяки додатковому бюджетному стимулюванню, особливо в США, і перспектив більш масштабної вакцинації", - сказав він.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз зростання світової економіки в 2021 році до 6,1%. У грудні минулого року агентство очікувало зростання на 5,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання світової економіки у 2021 році на рівні 5,5%. МВФ оцінює падіння світової економіки у 2020 році на рівні 3,5%

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