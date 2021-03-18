Світ вступив у завершальну фазу економічної кризи, - Fitch

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз зростання світової економіки у 2021 році до 6,1%. У грудні минулого року агентство очікувало зростання на 5,3%.

Про це йдеться у випуску Global Economic Outlook (GEO) агентства за березень 2021 року.

"Пандемія ще не закінчилася, але схоже, ми вступили в завершальну фазу економічної кризи", - сказав Брайан Коултон, головний економіст Fitch.

За оцінками агентства, світова економіка у 2020 році скоротилася на 3,4%. Очікується, що у 2021 році світовий ВВП зросте на 2,5% у порівнянні з 2019 роком, що передує пандемії.

Основним чинником перегляду глобального прогнозу став нещодавно прийнятий в США пакет фінансових стимулів, що набагато перевищує очікування. Сума 1,9 трильйона доларів становить понад 2,5% світового ВВП. Фіскальна підтримка справила потужну пом'якшувальну дію у 2020 році, відзначають в агентстві.

Зараз Fitch прогнозує зростання ВВП США на рівні 6,2% у 2021 році (переглянуте з 4,5%), Китаю - на рівні 8,4% (з 8,0%) і єврозони - на рівні 4,7% (без змін). Зростання в країнах, що розвиваються, без урахування Китаю прогнозується на рівні 6,0% (порівняно з 5,0%).

Подальше пом'якшення податково-бюджетної політики було також оголошено у Великобританії, Італії, Японії, Німеччини та Індії, в той час як Фонд відновлення ЄС (NGEU) повинен істотно прискорити зростання єврозони у 2022 році, вважають аналітики Fitch.

Впровадження вакцини набирає обертів, особливо у Великобританії та США. Єврозона стартувала повільніше, але програма повинна прискоритися у 2 кварталі. "Розумно припустити, що до середини року криза в галузі охорони здоров'я ослабне, що дозволить почати відновлення соціальних контактів. Але затримки чи проблеми з імунізацією залишаються основним ризиком погіршення прогнозу", - відзначають в агентстві.