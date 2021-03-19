ООН поліпшила прогноз відновлення світової економіки після коронакризи

Світова економіка в 2021 році зросте на 4,7% - швидше, ніж прогнозувалося у вересні (4,3%). У 2020 році світовий ВВП скоротився на 3,9%.

Про це йдеться в доповіді Конференції ООН з торгівлі та розвитку ( UNCTAD ) за березень.

За оцінками експертів, зростання відбудеться завдяки більш сильному відновленню в Сполучених Штатах, де прогрес є в поширенні вакцин і прийнятий новий бюджетний стимул у розмірі 1,9 трильйона доларів.

Проте розмір світового ВВП у 2021 році буде на 10 трильйонів доларів менше, ніж він міг би бути до кінця 2021 року, якби світова економка залишалася в допандемічному тренді.

"Неправильне повернення до режиму жорсткої економії після глибокої і руйнівної рецесії - головний ризик для наших глобальних перспектив", - йдеться у звіті.