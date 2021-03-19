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ООН поліпшила прогноз відновлення світової економіки після коронакризи

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 12:02
ООН поліпшила прогноз відновлення світової економіки після коронакризи Фото: ООН (un.org)
Автор: Олександр Білоус

Світова економіка в 2021 році зросте на 4,7% - швидше, ніж прогнозувалося у вересні (4,3%). У 2020 році світовий ВВП скоротився на 3,9%.

Про це йдеться в доповіді Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD) за березень.

За оцінками експертів, зростання відбудеться завдяки більш сильному відновленню в Сполучених Штатах, де прогрес є в поширенні вакцин і прийнятий новий бюджетний стимул у розмірі 1,9 трильйона доларів.

ООН поліпшила прогноз відновлення світової економіки після коронакризи

Проте розмір світового ВВП у 2021 році буде на 10 трильйонів доларів менше, ніж він міг би бути до кінця 2021 року, якби світова економка залишалася в допандемічному тренді.

ООН поліпшила прогноз відновлення світової економіки після коронакризи

"Неправильне повернення до режиму жорсткої економії після глибокої і руйнівної рецесії - головний ризик для наших глобальних перспектив", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз зростання світової економіки у 2021 році до 6,1%. У грудні минулого року агентство очікував зростання на 5,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання світової економіки у 2021 році на рівні 5,5%. МВФ оцінює падіння світової економіки у 2020 році на рівні 3,5%

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