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МВС зафіксувало майже 180 заяв про порушення на виборах

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 11:45
МВС зафіксувало майже 180 заяв про порушення на виборах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на 11:00 було зафіксовано 179 порушень

В ході виборів президента України Міністерство внутрішніх справ (МВС) станом на 11:00 неділі, 21 квітня, зафіксувало 179 заяв про порушення виборчого процесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС у Facebook.

В МВС повідомили, що у Тернопільській області на виборчій дільниці помер громадянин 1944 року. 

Також в Харківській області невідомими особами було пошкоджено виборчу дільницю.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Комітет виборців України повідомив про незаконну агітацію в соціальних мережах та на носіях зовнішньої реклами у день голосування на виборах президента України. КВУ повідомляє, що користувачі мережі Instagram можуть спостерігати таргетовану рекламу від сторінки "Команда Зеленського" із написом "Залишилося 11:59:37 Щоб змінити хід історії", також спостерігачі КВУ з усіх регіонів України повідомляють про наявність зовнішньої реклами (білборди, сітілайти) із ознаками агітаційних матеріалів двох кандидатів.

Нагадаємо, на дільницях зменшилася кількість спостерігачів. Така ситуація склалася в Миколаївській, Черкаській, Луганській, Житомирській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській областях. 

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