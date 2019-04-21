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МВД зафиксировало почти 180 заявлений о нарушениях на выборах

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 11:45
МВД зафиксировало почти 180 заявлений о нарушениях на выборах
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на 11:00 было зафиксировано 179 нарушений

В ходе выборов президента Украины Министерство внутренних дел (МВД) по состоянию на 11:00 воскресенья, 21 апреля, зафиксировало 179 заявлений о нарушениях избирательного процесса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД в Facebook.

В МВД сообщили, что в Тернопольской области на избирательном участке умер гражданин 1944 года.

Также в Харьковской области неизвестными лицами было повреждено избирательный участок.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Комитет избирателей Украины сообщил о незаконной агитации в социальных сетях и на носителях внешней рекламы в день голосования на выборах президента Украины. КИУ сообщает, что пользователи сети Instagram могут наблюдать таргетированную рекламу от страницы "Команда Зеленского" с надписью "Осталось 11:59:37 Чтобы изменить ход истории", также наблюдатели КИУ из всех регионов Украины сообщают о наличие внешней рекламы (билборды, ситилайты) с признаками агитационных материалов двух кандидатов.

Напомним, на участках уменьшилось количество наблюдателей. Такая ситуация сложилась в Николаевской, Черкасской, Луганской, Житомирской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской областях.

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