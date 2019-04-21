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ОПОРА зафіксувала перші порушення на виборах

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 09:40
ОПОРА зафіксувала перші порушення на виборах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Порушення були зафіксовані в Київській та Хмельницькій областях, а також в Чернівцях

Громадянська мережа ОПОРА зафіксувала перші порушення під час проведення другого туру президентських виборів 2019. Про це йдеться у повідомленні прес-служби мережі.

У Яготині Київської області спостерігача ОПОРИ не пустили на дільницю №321048 і він не зміг спостерігати за ранковим засіданням виборчої дільниці.

"Лише після дзвінка голові Окружної виборчої комісії, яка підтвердила наявність цієї постанови, спостерігача все ж пустили на ранкове засідання.  Однак відкриття сейфу і підрахунок бюлетенів спостерігач пропустив.", - заявили в ОПОРІ.

Крім того, у Хмельницькій області на виборчих дільницях №680760, в селі Тимків Новоушицького району (ТВО №193), №680307 в селі Слобідка-Шелеховская Деражнянського району (ТВО №191) та №681278 в селі Виноградівка Ярмолинецького району (ТВО №192) є з однієї стаціонарної урні для голосування.

Як пояснили члени виборчої комісії у Виноградівці представникам ОПОРИ, другий ящик не поставили, бо не мали чим його опломбувати.

У той же час на дільниці №680452, що в селі Зубарі Ізяславського району (ТВО №189), комісія не хотіла викладати другу скиньку, оскільки в них мало виборців, проте спостерігач ОПОРИ наполіг усунути порушення, тому комісія встановила другий ящик.

Також у Чернівцях виборча дільниця №730513 відкрилася з запізненням. Як повідомив голова окружної виборчої комісії у 201 окрузі, члени цієї дільничної комісії скаржилися, що голова дільничної виборчої комісії на засідання приходить напідпитку, тому зробили заміну.

Також повідомляється, що члени ДВК працюють в некомфортних умовах - в деяких приміщеннях для голосування температура не нижче +18 градусів.

Відзначимо, що в 08:00 в Україні в день другого туру виборів відкрилися виборчі дільниці для голосування. Зокрема, першою країною, де стартувало голосування у другому турі виборів 2019, була Австралія. Так, на закордонній виборчій дільниці в Австралії вибори почалися в 01:00 за київським часом в неділю. А завершувати голосування на виборах президента буде ділянку у Сан-Франциско в 6:00 ранку за Києвом 22 квітня.

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