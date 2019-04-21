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В Україні не відкрилась одна виборча дільниця

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 10:12
В Україні не відкрилась одна виборча дільниця
Фото: Сергій Князєв (РБК-Україна)

Станом на ранок не відкрита одна дільниця на Донбасі на лінії розмежування

Станом на ранок 21 квітня в Україні не відкрилась лише одна дільниця на другому турі виборів президента України. Про це на брифінгу розказав глава Нацполіції Сергій Князєв, передає кореспондент РБК-Україна.

"На сьогоднішній ранок не відкрита лише одна дільниця. Це дільниця у селищі 
Лебединське на лінії розмежування у Донецькій області. Там зареєстровано більше 500 виборців. Ми порушили справу по цьому випадку", - повідомив він.

За його словами, у Київській області мала місце подія на дільниці. 

"На Київщині один виборець не вкинув бюлетень в урну і втік. Більше будь-яких значимих подій протягом ранку не звітували нам керівники. В день тиші ми мали велику кількість повідомлень про мінування. Мінували ТРЦ, місця відпочинку, тощо. Було проведено багато роботи щодо перевірки мінувань та евакуації людей. Ми маємо дієвий резерв на будь-які ситуації", - додав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ОПОРА зафіксувала перші порушення на виборах. В громадській мережі ОПОРА повідомили, що у Яготині Київської області спостерігача ОПОРИ не пустили на дільницю №321048 і він не зміг спостерігати за ранковим засіданням виборчої дільниці.

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