ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В МВС зафіксували вже понад 430 порушень на виборах

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 14:10
В МВС зафіксували вже понад 430 порушень на виборах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відкрито два кримінальні провадження

Станом на 13:00 до підрозділів поліції надійшло 431 повідомлення, пов’язане порушенням на виборах 2019. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції

За двома фактами слідчі підрозділи Нацполіції відкрили кримінальні провадження. Крім того, наразі ведеться перевірка щодо інформації про замінування виборчої дільниці на Донеччині. 

За його словами, станом на 13:00 до підрозділів поліції надійшло 431 повідомлення, пов’язане з виборами.

"По кожному факту проводиться перевірка. По двом  фактам - у місті Києві та Запорізькій області - відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудові розслідування розпочаті за ч.1 ст.158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня) Кримінального кодексу  України", - зазначив Фацевич.

Найбільше повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, надійшло в місті Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Олександр Фацевич наголосив, що здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією - 64 факти, фотографуванням бюлетенів - 22, погрозою фізичною розправою та щодо підкупу виборців - по 2 факти. Також зафіксовано один факт спроби винесення бюлетеню з виборчої дільниці.

Раніше повідомлялося, що станом на 12:00 до правоохоронних органів надійшла 281 заява та повідомлення, пов'язаних з виборчим процесом.

РБК-Україна писало, що у ЦВК заявили, що на виборчих дільницях під час другого туру виборів не зафіксовано суттєвих порушень, які можуть вплинути на результати виборів

У ЦВК порівняли явку виборців під час першого та другого туру Під Одесою зафіксували примус до голосування на дільниці у психлікарні
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить другий тур голосування Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський выборынарушения
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся