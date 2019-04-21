В МВС зафіксували вже понад 430 порушень на виборах

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відкрито два кримінальні провадження

Станом на 13:00 до підрозділів поліції надійшло 431 повідомлення, пов’язане порушенням на виборах 2019. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції.

За двома фактами слідчі підрозділи Нацполіції відкрили кримінальні провадження. Крім того, наразі ведеться перевірка щодо інформації про замінування виборчої дільниці на Донеччині.

За його словами, станом на 13:00 до підрозділів поліції надійшло 431 повідомлення, пов’язане з виборами.

"По кожному факту проводиться перевірка. По двом фактам - у місті Києві та Запорізькій області - відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудові розслідування розпочаті за ч.1 ст.158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня) Кримінального кодексу України", - зазначив Фацевич.

Найбільше повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, надійшло в місті Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Олександр Фацевич наголосив, що здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією - 64 факти, фотографуванням бюлетенів - 22, погрозою фізичною розправою та щодо підкупу виборців - по 2 факти. Також зафіксовано один факт спроби винесення бюлетеню з виборчої дільниці.

Раніше повідомлялося, що станом на 12:00 до правоохоронних органів надійшла 281 заява та повідомлення, пов'язаних з виборчим процесом.

РБК-Україна писало, що у ЦВК заявили, що на виборчих дільницях під час другого туру виборів не зафіксовано суттєвих порушень, які можуть вплинути на результати виборів.