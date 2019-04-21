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В МВД сообщили о 562 сообщения о нарушениях на выборах

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 14:33
В МВД сообщили о 562 сообщения о нарушениях на выборах
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Активность по сообщениям избирателей о нарушениях в сравнении с первым туром выборов почти одинаковая

По состоянию на 14:00, получено 562 сообщения о нарушениях избирательного законодательства в ходе второго тура выборов президента Украины. Об этом на брифинге в МВД рассказал Иван Варченко.

По его словам, активность по сообщениям избирателей о нарушениях в сравнении с первым туром выборов почти одинаковая.

"По состоянию на 14:00 получено 562 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, по 4 сообщениям внесены сведения в ЕРДР. Составлено 6 админпротоколов. Примерно одинаковая активность по сообщениям избирателей о нарушениях по сравнению с 31 марта. В рамках этой динамики разворачивается активность граждан", - рассказал он.

Он отметил некачественную работу Государственного реестра избирателей.

"Мы действительно видим, что есть некачественная работа государственного реестра относительно формирования списков избирателей. У нас есть коллеги в Минюсте, которые из-за судебных решений обеспечили себе право голосовать на выборах", - добавил он.

Ранее РБК-Украина сообщало о 430 нарушений на выборах. Кроме того, было сообщение о заминировании избирательного участка в Донецкой области. Больше всего сообщений, связанных с избирательным процессом, поступило в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

В частности, добавим, что последний избирательный участок в Лебединском в Донецкой области, с которым возникли проблемы, заработает в ближайшее время. Представители участка отказываются выполнять свои обязанности из-за опасности. Сам участок находится на линии разграничения.

 

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