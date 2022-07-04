В МВС зробили важливу заяву про комендантську годину в Україні

За словами Монастирського, проблемою є те, що не всі українці дотримуються умов комендантської години і це, за його словами, питання до законодавців, щоб була встановлена належна відповідальність за порушення комендантської години. Зокрема, мається на увазі адміністративна відповідальність.

"Я ще раз нагадаю, що комендантська година сьогодні - вимога часу і це не забаганка будь-кого, щоб обмежити пересування людей. Це питання протидії ДРГ, це і питання переміщення чутливих вантажів, які здійснюються саме під час комендантського часу, це і питання безпеки на вулиці, яка сьогодні потребує саме таких заходів. Тому, я звертаюсь до всіх громадян з тим, що потрібно виконувати вимоги, які передбачені в кожному регіоні окремо. Вони встановлюються з узгодженням з місцевою владою і таких правил треба однозначно дотримуватися", - зазначив він.