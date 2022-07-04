ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В МВД сделали важное заявление о комендантском часе в Украине

Новина українською →
Украина, Понедельник 04 июля 2022 09:57
В МВД сделали важное заявление о комендантском часе в Украине Фото: Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Комендантский час в Украине введен с целью обеспечения безопасности граждан и противодействия диверсионным группам. Украинцев настойчиво просят соблюдать все ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства внутренних дел Украины Дениса Монастырского в эфире телемарафона.

По словам Монастырского, проблемой является то, что не все украинцы соблюдают условия комендантского часа и это, по его словам, вопрос к законодателям, чтобы была установлена надлежащая ответственность за нарушение комендантского часа. В частности, имеется в виду административная ответственность.

"Я еще раз напомню, что комендантский час сегодня - требование времени и это не чья-то прихоть, чтобы ограничить передвижение людей. Это вопрос противодействия ДРГ, это и вопрос перемещения чувствительных грузов, которые осуществляются именно во время комендантского часа, это и вопрос безопасности на улице, которая сегодня требует именно таких мер. Поэтому, я обращаюсь ко всем гражданам с тем, что нужно выполнять требования, которые предусмотрены в каждом регионе отдельно. Они устанавливаются с согласованием с местными властями и таких правил надо однозначно придерживаться", - отметил он.

Напомним, после введения военного положения в Украине был введен и комендантский час, в это время гражданам запрещено находиться на улице. Срок действия комендантского часа каждый регион определяет самостоятельно. В частности, в Киеве запрет действует с 23:00 до 05:00.

Отметим, по словам командующего группировки сил и средств обороны Киева Александра Павлюка, комендантский час в Киеве отменять не будут, он будет оставаться для безопасности граждан и содействия выполнению задач ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Комендантский час Денис Монастырский Война в Украине
NEWS
Буданов рассказал, когда и чем закончится война в Украине
Буданов рассказал, когда и чем закончится война в Украине
DAILY
Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы