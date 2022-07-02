RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В МВС розповіли, чи високий ризик захоплення Луганської і Донецької області

Фото: радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ризик захоплення російськими військами Луганської області дуже високий. Водночас окупувати Донецьку область складніше.

Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Станом на зараз вірогідність захоплення Луганської області дуже висока, на жаль. Ми захищаємо Лисичанськ, ситуація дуже складна", - сказав він.

Денисенко зазначив, що інтенсивність обстрілів Луганскої області така, якої в Європі не було після 1944-1945 років.

Радник міністра внутрішніх справ сказав, що Донецьку область захопити набагато складніше.

"Там є по суті дві фортеці - Словянськ і Краматорськ, особливо Краматорськ. Тому, не думаю, що це так просто", - додав він.

Нагадаємо, окупанти продовжують наступати у районі Лисичанська, але місто не оточене.

Окрум того, росіяни провалили штурм під Слов'янськом у Донецькій області.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниВадим ДенисенкоВійна Росії проти України