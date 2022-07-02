UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В МВД рассказали, высок ли риск захвата Луганской и Донецкой области

Фото: советник министра внутренних дел Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Елизавета Драбкина

Риск захвата российскими войсками Луганской области очень высок. В то же время оккупировать Донецкую область сложнее.

Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал в интервью РБК-Украина.

"По состоянию на сейчас вероятность захвата Луганской области очень высока, к сожалению. Мы защищаем Лисичанск, ситуация очень сложная", - сказал он.

Денисенко отметил, что интенсивность обстрелов Луганской области такова, которой в Европе не было после 1944-1945 годов.

Советник министра внутренних дел сказал, что Донецкую область захватить гораздо сложнее.

"Там есть по сути две крепости - Славянск и Краматорск, особенно Краматорск. Поэтому, не думаю, что это так просто", - добавил он.

Напомним, оккупанты продолжают наступать в районе Лисичанска, но город не окружен.

Кроме того, россияне провалили штурм под Славянском в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныВадим ДенисенкоВойна России против Украины