ЗСУ відбили штурм росіян під Слов'янськом і зупинили ворога біля Лисичанська, - Генштаб

Російські військові провалили штурм під Слов'янськом. ЗСУ зупинили наступ окупантів під Лисичанськом. Ворог продовжує масовані обстріли прикордонних районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, у Збройних силах Республіки Білорусь продовжено терміни проведення мобілізаційного навчання до 9 липня в рамках проведення зазначених заходів через військові комісаріати Гомельської області триває вручення повісток. Крім того, лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни.

На Сіверському напрямку з метою прикриття кордону в Брянській і Курській областях противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп. Агресор справив вогняне ураження артилерією позицій сил оборони в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

З метою порушення системи управління та зв'язку підрозділів сил оборони ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби в районах населених пунктів, розташованих поблизу державного кордону на території Бєлгородської області.

На харківському напрямку підрозділи противника зосереджують зусилля на сковуванні дій наших військ і недопущенні подальшого просування. З метою повернення втрачених позицій ворог веде штурмові дії.

У Слов'янському напрямку ворог веде оборонні бої. Також штурмував Богородичне, успіху не мав. Обстріляв з артилерії кілька районів. Противник намагається вдосконалити систему логістичного забезпечення на вказаному напрямку.

На Краматорському напрямку обстрілювали зі ствольної і реактивної артилерії райони Білогорівки, маяків і Донецького, а на Лисичанському - Золотарівки та Верхньокам'янського. У напрямку останнього вів наступ, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку зафіксовані обстріли з мінометів, ствольної і реактивної артилерії недалеко від вершини, Бахмута і спірного. Також ворог завдав авіаударів в районі населеного пункту Вершина.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали з артилерії різних калібрів райони населених пунктів шуми, Нью-Йорк, залізне, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Павлівка, Вугледар, ЗОЛОТА НИВА, Шевченко. Ворожі авіаційні удари зафіксовані поблизу Новобахмутівки та Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування підрозділів сил оборони України. Вів обстріли неподалік від партизанського, Кобзарців, Прибузького, Таврійського, степової долини, Посад-Покровського, Трудолюбівки, Миколаївки, Потьомкиного і Лупаревого.

У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій і ведення розвідки. У готовності до ракетних ударів по об'єктах на території України противник утримує два носії високоточної зброї.

Винищувальна авіація ЗСУ продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна – небезуспішно надає вогневу підтримку нашим підрозділам у визначених операційних районах.

Російські окупанти бояться опору місцевого населення, яке наростає зокрема в Херсонській області. Керівництво загарбників пересувається з великою кількістю охорони в броньованих машинах і бронежилетах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний опір.

Нагадаємо, за даними Генштабу, війська противника основні зусилля зосередили на оточенні військ ЗСУ в Лисичанському районі з півдня і заходу.

Додамо, як повідомив очільник області, ризик оточення міста є, але ЗСУ контролюють ситуацію.

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